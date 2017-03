Cagliari, partite e film in streaming gratis: oscurati 15 portali online

CAGLIARI - La guardia di finanza ha eseguito un ordine di inibizione, emesso dal sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Giangiacomo Pilia, di 15 portali internet attraverso i quali era possibile accedere illegalmente ai canali Mediaset Premium e Sky. Le fiamme gialle hanno inoltre eseguito perquisizioni locali ed ispezioni informatiche nei confronti del presunto amministratore dei principali siti, G. M. , 65 anni, residente in provincia di Varese, ora indagato per violazione della legge sulla protezione del diritto d'autore.

Nel corso dell’operazione, denominata “pirate on demand”, e’ stata individuata e bloccata una vasta rete di diffusione e messa in condivisione on line di interi palinsesti televisivi attraverso la Iptv, consistente nella trasmissione via web di eventi sportivi, film, serie televisive e concerti. I contenuti pirata venivano offerti sia in modalità “streaming live”, cioè in diretta, che in modalità “streaming on demand”, fruibili, quindi, a richiesta.

Ecco l'elenco dei siti oscurati: