Spacciava in casa, 22enne in manette a Cagliari

Un ragazzo di 22 anni, S.C, arrestato per spaccio di droga a Cagliari. La polizia nei giorni scorsi ha notato un continuo via vai nei pressi dell'appartamento del giovane, nel quartiere di Sant'Elia. Questo il motivo che lunedì ha fatto scattare i controlli: nell'abitazione sono stati trovati diversi grammi di marijuana (50) e materiale per il confezionamento della droga. Durante la perquisizione è stata inoltre rinvenuta una balestra, perfettamente funzionante, con dardi e sfere destinate al suo utilizzo.