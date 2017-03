Abbanoa, negli uffici di Cagliari nuovo sistema taglia-code

Nuovo sistema elimina-code negli uffici Abbanoa di via Is Cornalias a Cagliari.







CAGLIARI - A partire da lunedì negli uffici Abbanoa di via Is Cornalias i cagliaritani non troveranno più un’unica fila per tutte le richieste con un unico sistema di numerazione, ma potranno selezionare il tipo di pratica che li riguarda tramite una colonnina dotata di monitor che sarà installata all’ingresso: informazioni generiche, attivazione o disattivazione di una fornitura, modifiche contrattuali, dilazione dei pagamenti, reclami, rilascio copia di fatture, bollettini, estratti conto oppure altre prestazioni. Un sistema informatizzato ottimizzerà i tempi d’attesa per ogni singola tipologia.

Venerdì 17 marzo 2017 l’ufficio di assistenza clienti di Cagliari sarà aperto soltanto la mattina dalle 8.15 alle 14 e non fino alle 16.30. Nel pomeriggio, infatti, saranno installate le nuove apparecchiature che rivoluzioneranno i tempi d’attesa agli sportelli.

Servizi a km zero. I clienti hanno comunque a disposizione numerosi servizi “a chilometro zero”. Oggi per poter attivare una nuova fornitura, avere informazioni sul proprio estratto conto o ricevere risposte e soluzioni ai problemi non è più necessario spostarsi fisicamente per recarsi allo sportello più vicino: tutti i servizi sono a disposizione con una semplice telefonata (numero verde 800 062 692, gratuito da rete fissa e a tariffa ripartita da cellulare) o con un click su Sportello Online (www.abbanoa.it).

Tempi brevi. Anche il servizio di segnalazione guasti (800 022 040), attivo h24, è a disposizione di chi intende segnalare ad Abbanoa una rottura o un disservizio generato da un guasto. E sempre sulla scia dei “servizi a km zero” a garantire tempi brevi di risposta c’è il servizio mail: per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltura, subentro, prima attivazione, cessazione, etc.) basta a scrivere a info@abbanoa.it