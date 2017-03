Narcotrafficante cagliaritano arrestato in Messico: a tradirlo i social

CAGLIARI - A tradire l'uomo è stata la sua passione per i social e la palestra, unite all'inclinazione a vantarsi del suo stile di vita: proprio grazie alle tracce involontariamente lasciate su facebook dal latitante, la Squadra Mobile di Cagliari è riuscita ad individuare il suo nascondiglio.

L'uomo, considerato elemento di spicco della criminalità cagliaritana, è stato rintracciato nella città messicana di Playa del Carmen. Risulta essere coinvolto in numerose indagini in materia di droga con risvolti nazionali e internazionali. A ottobre del 2016 è stato colpito da un ordine di esecuzione pene, per reati in materia di narco-traffico, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, per il quale risultano da espiare 5 anni e 7 mesi di reclusione. Dopo l'arresto è stato imbarcato su un volo Alitalia che l'ha riportato in Italia.