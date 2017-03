Cagliari, malore al posto di blocco: muore davanti ai carabinieri

Un uomo Ŕ morto questa mattina a Cagliari, a causa di un malore, quando Ŕ stato fermato dai carabinieri per un normale posto di blocco. L'episodio Ŕ avvenuto in via Campania: l'uomo, un medico di 64 anni, si Ŕ sentito male mentre mostrava i documenti ai carabinieri del nucleo Radiomobile. In passato avrebbe sofferto di problemi cardiaci.