Pochi agenti nelle carceri, è sciopero: stop al servizio mensa

CAGLIARI - I sindacati della polizia penitenziaria proclamano lo stato di agitazione per richiamare l'attenzione sulle criticità del settore. La protesta, denunciano Uilpa, Osapp, Sappe, Sinappe, Uspp, Cgil-Fp, dovuta a svariati motivi: "Totale abbandono del personale in servizio nelle carceri, carenza di dipendenti in tutti i ruoli e conseguente eccessivo carico di lavoro degli agenti in servizio". L'azione di protesta potrebbe avere un seguito con una manifestazione il 23 marzo.