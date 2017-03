Nuove fognature tra Pirri e il Quartiere Europeo, lavori al via

CAGLIARI - Al via il cantiere per le nuove fognature tra Pirri e il Quartiere Europeo. Le squadre di Abbanoa sono entrate in azione ieri nelle vie dei Carbonari, Vesalio, Fratelli Cairoli e Della Giovane Italia che saranno interessate dalla posa dei nuovi tratti di condotte fognarie per un totale di 650 metri. Andrà in pensione il vecchio collettore di acque miste, fognarie e piovane, parzialmente crollato e causa di numerose criticità nello smaltimento dei reflui della zona servita. L’investimento, che rientra nel piano Abbanoa delle manutenzioni straordinarie per Cagliari, è di quasi 200mila euro: fondi provenienti dal mutuo regionale destinato alle infrastrutture. La conclusione dei lavori è prevista per il 30 aprile.