Bastione, Marina Piccola e Lazzaretto. Sì a nozze e unioni civili nei luoghi storici di Cagliari

All'ombra della Sella del Diavolo oppure davanti a panorami mozzafiato come quelli del Bastione Saint Remy o del colle di San Michele. Presto i cagliaritani potranno sposarsi in alcuni tra i luoghi più belli della città. E il Comune punta ad attirare nuovi turisti.







CAGLIARI - Non solo Palazzo Bacaredda, sede del Municipio, o la Municipalità di Pirri. Presto i matrimoni civili a Cagliari si potranno celebrare in alcuni tra i luoghi più belli della città. La decisione era nell'aria da mesi ma è stata ufficializzata pochi giorni fa dalla giunta Zedda: i cagliaritani che vorranno unirsi in matrimonio o con il rito delle unioni civili potranno farlo davanti a scenari storici. Si va dal Castello di San Michele alla terrazza del Bastione Saint Remy (attualmente sottoposta a lavori di riqualificazione), passando per l'Antico Palazzo di Città, l'arena di Marina Piccola, il Lazzaretto di Sant'Elia davanti al lungomare, i Giardini Pubblici e il Parco dell'Ex Vetreria a Pirri.

"Con l’ampliamento delle sedi di celebrazione dei matrimoni e di Unioni Civili con siti di suggestiva bellezza e fascino, con spazi ed edifici che richiamano peculiarità culturali, usi, costumi e tradizioni della città" lo scopo della Giunta è quello di valorizzare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico cittadino a beneficio dell’economia locale e, nel contempo, accrescere la propria capacità di attrazione sui flussi turistici interessati a eventi di questo tipo".

Le novità non saranno valide da domani ma bisognerà attendere: il servizio Affari Generali, che curerà gli aspetti organizzativi, dovrà comunicare la decisione alla Prefettura di Cagliari oltre a determinare il contributo per la celebrazione dei 'nuovi' matrimoni civili.