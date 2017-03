Dal 20 marzo lavori sulla Ss126 a Carbonia. Disagi per gli automobilisti

Da lunedì 20 marzo e fino al 30 ottobre 2017 sulla strada statale 126 'Sud Occidentale Sarda' saranno in vigore restringimenti di carreggiata in tratti saltuari dal km 19,870 al km 25,192, nel territorio di Carbonia, in provincia del Sud Sardegna. Lo rende noto l'Anas: "Il provvedimento si rende necessario per consentire la realizzazione di alcune rotatorie da parte del comune di Carbonia e prevede l'istituzione del limite di velocità a 30 km/h".