Cagliari, anziano investito sulle strisce

Un uomo di 72 anni è stato investito da una Citroen C1 nel pomeriggio mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Tagliamento. Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all'ospedale Ss Trinità. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.