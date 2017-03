Via Cornalias, 14enne investita da una Smart

Incidente stradale intorno alle 18 in via Cornalias. Una Smart condotta da un ragazzo 38enne di Samatzai ha investito una ragazzina cagliaritana di 14anni che stava attraversando sulle strisce pedonali davanti alla chiesa Massimiliano Colbe. La ragazza è stata sbalzata a terra. Successivamente è stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto la polizia municipale.