Ladri "originali" a Sant'Antioco. Vestiti da acchiappafantasmi svaligiano un bar

In due, mimetizzati da capo a piedi con tute in stile ghostbusters, entrano dalla finestra dell'Aladyn Caf e fanno razzia di sigarette e soldi. Indagini a tutto campo dei carabinieri.







SANT'ANTIOCO (CI) - In due, travestiti con tute che ricordano gli acchiappafantasmi protagonisti di tanti film, dopo aver forzato la finestra del magazzino della Conad, hanno raggiunto il bar interno, l'Aladyn Cafè di via Rinascita dove, in tutta tranquillità, hanno forzato una slot machine, riuscendo a impossessarsi delle monete contenute al suo interno, oltre a venti stecche di sigarette.

Il danno, in corso di quantificazione, non è coperto dall'assicurazione. Un aiuto per rintracciare la coppia di ladri può arrivare dalle telecamere interne, che hanno filmato ogni loro movimento. Indagini in corso da parte dei carabinieri.