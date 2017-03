Da Quartu a Villacidro, in fuga, con l'auto rubata. Trio di pregiudicati in manette

VILLACIDO (MC) - Hanno guidato per molti chilometri, sperando di farla franca. Un trio di pregiudicati (un 32enne disoccupato di Quartu, un 41enne gommista di Quartu e un 38enne nullafacente di Gonnosfanadiga) non hanno però fatto i conti con i carabinieri. Arrivati a Villacidro, sono stati raggiunti dai militari, che sono riusciti a bloccarli proprio all'ingresso del paese, in via Nazionale.

I tre sono finiti agli arresti domiciliari, ma presto dovranno difendersi davanti al giudice dall'accusa di furto aggravato.