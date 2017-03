Aeroporti sardi in tilt per lo sciopero. L'elenco dei voli cancellati

Stop ad arrivi e partenze, collegamenti "chiusi" con le principali città italiane. A Cagliari e Alghero i disagi maggiori, ecco tutti gli atterraggi e decolli annullati per la protesta dei controllori.







CAGLIARI - I controllori di volo incrociano le braccia, e gli aeroporti italiani vanno in tilt. Anche due tra gli scali dell'Isola devono fare i conti con lo sciopero. Tanti gli aerei che non arrivano e che non partono.

All'aeroporto di Cagliari Elmas stop alle seguenti partenze:

Ryanair - Treviso 9:55

Alitalia - Roma Fiumicino 10:15

Ryanair - Trapani 10:25

Alitalia - Milano Linate 12:20

Alitalia - Roma Fiumicino 12:20

Alitalia - Roma Fiumicino 15:05

Alitalia - Milano Linate 16:30

Alitalia - Roma Fiumicino 17:05

Sul versante degli arrivi:

Alitalia - Milano Linate 10:30

Alitalia - Roma Fiumicino 11:30

Ryanair - Treviso 13:20

Alitalia - Roma Fiumicino 14:10

Alitalia - Milano Linate 15:45

Alitalia - Roma Fiumicino 16:20

All'aeroporto di Alghero stop alle seguenti partenze:

Alitalia - Roma Fiumicino 12:45

Alitalia - Roma Fiumicino 19:30

Sul versante degli arrivi:

Alitalia - Roma Fiumicino 10:35

Alitalia - Roma Fiumicino 16:20