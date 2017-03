Furto e rissa al mercatino di viale Trento. 2 stranieri in manette a Cagliari

CAGLIARI - Si conclude con due arresti il doppio furto e la rissa scoppiata durante il mercatino settimanale di viale Trento. Rinchiusi nel carcere di Uta due stranieri, un 18enne e un 23enne del Gambia. I due, insieme ad un complice, sono stati sorpresi a rubare della merce dal proprietario di una bancarella. Un orologio e un bracciale, per l'esattezza. Appena il venditore si è accorto del furto, ha chiesto ai due di rendergli gli oggetti. Per tutta risposta, sono volati calci e pugni.

Uno dei tre stranieri è stato bloccato dal venditore, ma un altro straniero è intervenuto riuscendo a farlo fuggire. Una persona, intervenuta per cercare di calmare gli animi, è stata colpita con dei pugni in faccia da uno dei due ladri, restando ferita. Provvidenziale l'intervento degli agenti di una pattuglia della polizia: gli agenti hanno rintracciato i malviventi nell'area intorno al mercatino, per entrambi sono scattate le manette ai polsi.