L'Università di Cagliari in vetrina a Monserrato. Caccia alle nuove matricole

CAGLIARI - Anche quest'anno l'Università di Cagliari organizza le giornate di orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori della Sardegna. La manifestazione – dal 23 al 25 marzo - è un appuntamento fisso e ormai imprescindibile per i ragazzi e le loro famiglie al fine di compiere le giuste scelte per il futuro. Negli spazi allestiti nella Cittadella Universitaria di Monserrato è attesa la presenza di circa 10mila studenti provenienti da 96 Istituti scolastici di tutta la Sardegna.

NUOVI CORSI DI LAUREA - Per l'anno accademico 2017/2018 l'Università di Cagliari si presenta con un'offerta formativa diversificata e flessibile, rinnovata e più attuale, molto vicina alle esigenze del territorio. L'offerta formativa presenta dunque 39 corsi di laurea triennali, 35 corsi di laurea magistrale, 5 a ciclo unico. Nonostante la crisi, il numero dei corsi di laurea aumenta per andare incontro sempre di più alle esigenze connesse alla formazione degli studenti sardi: complessivamente sono infatti 79 i corsi di laurea attivati (due in più rispetto al totale dell'anno scorso), tra i quali spiccano sei nuovi corsi di studio. Nell'ambito della facoltà di Medicina e Chirurgia verranno attivati il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche e 3 corsi di laurea: Igiene dentale, Logopedia e Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche verranno attivati ex novo i corsi di laurea magistrale in Management e monitoraggio del turismo sostenibile e in Data science, business analytics e innovazione, che si affiancheranno a quelli consolidati e sempre apprezzati, per offrire una formazione al passo con la ricerca più moderna e le nuove richieste del mondo del lavoro. Tra le novità spicca anche l'attivazione di un indirizzo internazionale nell'ambito del corso di laurea in Economia e gestione aziendale, organizzato e gestito con l'Università di Bielefeld, che prevede il rilascio del doppio titolo in "Economia e Gestione aziendale" e in "International Studies in Management".

"Sono molto contenta del lavoro che l'ateneo sta compiendo nonostante le difficoltà economiche – commenta il rettore, Maria Del Zompo – per rendere l'offerta formativa vincente nella sua multidisciplinarietà. Sono convinta che il diritto costituzionale allo studio universitario e all'alta formazione venga soddisfatto infatti soltanto quando permettiamo ai nostri giovani di scegliere sulla base delle proprie motivazioni. E' quanto l'Ateneo di Cagliari persegue con convinzione e determinazione: nonostante i tagli aumentiamo l'offerta qualitativa e quantitativa per i nostri studenti, perché crediamo nel valore etico della nostra attività". "È stato fatto un lavoro intensissimo – aggiunge il prorettore alla Didattica, Ignazio Putzu – per migliorare i corsi di laurea anche nell'organizzazione. Lo sforzo è rendere lineari i processi, in modo che sia più facile per gli studenti seguire i nostri corsi".

NUOVI SERVIZI PER GLI STUDENTI – "Oltre alla varietà nell'offerta formativa, l'Università di Cagliari estende le iniziative e i servizi a supporto degli studenti, in un'ottica di miglioramento costante – dice la dirigente della Direzione per la didattica, Pina Locci – Da metà luglio sarà possibile iscriversi a tutti i corsi di laurea, mentre per i corsi della facoltà di Ingegneria e Architettura i test cominceranno già a partire dal 12 aprile, con la possibilità di ripetere la prova di accesso in caso di insuccesso". Oltre alle iniziative già note, sono infatti previste: la possibilità di richiedere la carta Unica, una carta prepagata ricaricabile con Iban del circuito Mastercard, pensata per gli studenti dell'Università di Cagliari e rilasciata dal Banco di Sardegna; la possibilità di usufruire di licenza gratuita fino a 5 installazioni del software Microsoft Office 365 ProPlus su pc o Mac e possibilità di accedere a Microsoft Imagine Academy; la possibilità di usufruire di licenza gratuita fino a 4 installazioni del software Matlab e possibilità di accedere ai corsi Matlab Academy; agevolazioni specifiche per i grandi atleti di interesse nazionale e internazionale che decidano di studiare presso l'Ateneo.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Spazio anche all'alternanza scuola-lavoro, con la proposta dell'ateneo di un'ampia offerta di percorsi, frutto delle 15 convenzioni con Istituti scolastici della Regione e degli oltre 30 progetti attuati e in itinere. Durante le giornate di orientamento, alcuni studenti delle scuole superiori possono svolgere una parte dei percorsi di alternanza, affiancando docenti e personale dell'università in diverse attività, a testimonianza delle sinergie messe in campo fra Ateneo e Istituti scolastici.

LE GIORNATE DI ORIENTAMENTO 2017 - Durante l'edizione delle GO 2017 gli studenti avranno la possibilità non solo di assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi dell'Ateneo, ma anche di partecipare a seminari che offriranno una panoramica sulle eccellenze della ricerca dei Dipartimenti dell'Ateneo, sui potenziali sbocchi occupazionali e sulle figure professionali che i corsi di studi contribuiscono a formare. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, i Laboratori didattici di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Scienze Naturali e Spettroscopia aaprono le loro porte agli studenti, offrendo loro la possibilità di effettuare visite guidate e di essere coinvolti nelle attività di laboratorio. Uno spazio apposito è dedicato ai servizi per l'inclusione e l'apprendimentoattraverso la realizzazione di laboratori e la proiezione di sequenze di film che offrono testimonianze di esperienze di vita e di apprendimento di persone con disabilità, dislessia o altri disturbi specifici dell'apprendimento. Ampio spazio verrà inoltre dato alla mobilità studentesca per illustrare le opportunità offerte delle borse di studio per i programmi Erasmus+ e Globus, nell'ambito di un'azione costante di sensibilizzazione degli studenti finalizzata al potenziamento della dimensione internazionale dell'Ateneo. Esperti psicologi sono, infine, a disposizione degli studenti per i colloqui di counseling di orientamento alla scelta del corso di studi.