Esposti e ordinanze, La Paillote viene demolita. Scompare il locale "giovane" a Calamosca

CAGLIARI - Via alla demolizione de La Paillote. Il locale di Calamosca, inaugurato nel 2007, dura un decennio e "cade" a causa di esposti in Procura, partiti dalla Regione, con l'ordinanza finale del Comune. L'attività gestita da Valentina Marella, titolare della società Cor.sa., scompare letteralmente. Il terreno sul quale sorge, passato dal Demanio alla Regione, ha visto negli anni alcuni esposti, vergati proprio in Regione, per dubbi legati a concessioni. La Procura, dopo tutti gli accertamenti del caso, è solo il secondo passaggio della vicenda. L'ultimo, quello definitivo, arriva dal Comune, con tanto di ordinanza di demolizione.

La stessa titolare affida al suo profilo Facebook l'ultimo pensiero su La Paillote: "Ciao Paillote. Da oggi verrai demolita ma grazie per i meravigliosi e indimenticabili momenti che ci hai regalato in più di 10 anni di esistenza".