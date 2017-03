Ubriaco, picchia la moglie davanti ai figli piccoli. Sassari, 43enne straniero in manette

SASSARI - Gli agenti di una pattuglia della polizia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza, un 43enne straniero, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona. Dopo la chiamata-sos della moglie, i poliziotti sono arrivati in un'abitazione di una via del centro storico sassarese. La donna ha raccontato di essere stata malmenata dal marito, rientrato a casa completamente ubriaco, davanti ai figli, entrambi minori.

Durante il racconto della donna, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è sbucato da un’altra stanza e rivolgendosi ai poliziotti ha chiesto spiegazioni circa la loro presenza. All’invito di esibire i documenti d’identità, si è rifiutato e ha iniziato a spintonare gli agenti e ad aggredirli con gomitate e calci. Gli agenti, a fatica, sono riusciti ad ammanettarlo. La donna è stata soccorsa e trasportata da personale del 118 all'ospedale.