Maxi operazione antidroga tra Cagliari, Oristano e Roma. Fioccano gli arresti - IL VIDEO

Un anno e mezzo di indagini, in azione centinaia di militari per stroncare un traffico di droga che si snoda tra l'Isola e la Capitale. Al setaccio anche case e strutture.







CAGLIARI - Oltre 150 militari del comando provinciale di Cagliari (con ausilio dei Comandi Provinciali di Sassari, Nuoro, Oristano, del Reparto Operativo di Roma, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Elicotteri CC di Elmas), stanno procedendo all'esecuzione di diverse ordinanze di applicazione di misure cautelari personali (in carcere e agli arresti domiciliari), emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari sulla base delle risultanze dell'attività investigativa convenzionalmente denominata "Cordone", condotta dalla Compagnia CC di Villacidro dal gennaio 2013 al luglio 2014 su tutto il territorio sardo e avente come scopo la repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti di una associazione per delinquere ad essi finalizzata.



Le ordinanze di applicazione della misure cautelari personali sono eseguite nei confronti di persone residenti nelle province di Cagliari, Oristano e Roma, tutte con precedenti specifici. Nello stesso contesto sono anche in corso numerose perquisizioni negli stessi territori di operazione.