Nuova condotta idrica in via Manno, possibili disagi

Abbanoa sta provvedendo per far si che le operazioni creino il minor disagio possibile, ma potrebbero verificarsi dei disservizi nei seguenti tratti della rete: Piazza Yenne, Via Manno, Via Torino, Via Principe Amedeo, Via San Salvatore, Via Regina Margherita (da Piazza Costituzione a Via San Salvatore), Via Mazzini, Via Cima, Via Spano e Viale Regina Elena (da Piazza Costituzione a Piazza Marghinotti).