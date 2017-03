Mense scolastiche, esenzione per le famiglie con reddito fino a 5mila euro

CAGLIARI - L'esigenza era quella di ridefinire le tariffe per il trasporto scolastico, mensa scolastica e utilizzo dei locali scolastici del prossimo anno scolastico 2017/2018 per poter arrivare ad "una ripartizione più equa" delle spese introducendo il principio di progressività e per questo la Giunta comunale lo scorso 10 marzo è intervenuta con una delibera ad hoc.

“Abbiamo utilizzato il principio della progressività - afferma l'assessore alla Pubblica Istruzione Yuri Marcialis - che ci ha permesso di far pagare una quota in base al reddito. Per il servizio della mensa scolastica abbiamo seguito i consigli dell'associazione Save the Children, che sostiene che questo servizio gioca un ruolo importante per quanto riguarda l'abbandono scolastico”.

L'aumento della fascia di esenzione permetterà di coinvolgere le persone che hanno un reddito Isee non superiore ai cinquemila euro. Ma non è stata l'unica agevolazione sulla quale ha puntato il provvedimento. E' riconosciuto lo sconto del 20% qualora in uno stesso nucleo familiare, vi siano almeno due figli che usufruiscono dello stesso servizio in scuole pubbliche statali nel Comune di Cagliari”.

Nessuna modifica, invece, per le tariffe nell'ambito sportivo perché le stesse sono in vigore da circa un anno. Cambiamenti in vista per la Scuola Civica di Musica per la quale sono stati introdotti dei corsi da venticinque minuti che consentono di abbattere i costi rispetto ai corsi standard di un'ora. “Una novità in questa rimodulazione – ha chiuso l'Assessore Marcialis - è l'armonizzazione delle fasce Isee per tutti i servizi che riguardano la Pubblica Istruzione con una serie di scaglioni da cinquemila euro”.