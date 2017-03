Cagliari, arrestato due volte nello stesso giorno

Arrestato due volte nello stesso giorno. E' accaduto a Cagliari dove un uomo di 44 anni dopo aver compiuto un furto in un supermercato è evaso dagli arresti domiciliari.







CAGLIARI - Prima ha rubato dei cosmetici nel market Gieffe in via Nuoro, a poca distanza dalla sede del comando provinciale dei carabinieri, poi dopo essere stato arrestato è evaso dagli arresti domiciliari e ha aggredito i militari che lo avevano fermato per la seconda volta. E' stato un lunedì movimentato quello trascorso da D.I, 44enne cagliaritano già noto alla giustizia, che dalle 13 alle 20.30 è stato arrestato due volte.