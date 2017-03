Lo ha annunciato il deputato di Unidos Mauro Pili. "Un ministero di irresponsabili che ha deciso di trasformare la Sardegna in un hub per lo sbarco di immigrati - afferma il parlamentare - L'ennesimo sbarco costituisce un ulteriore schiaffo per sindaci, forze dell'ordine che non riescono più a controllare tensioni ovunque".