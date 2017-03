Abbasanta, tir contromano sulla Carlo Felice

E’ successo ieri mattina intorno alle 10 sulla Ss131 “Carlo Felice” quando la strada non era ancora eccessivamente trafficata. Un camionista di 53 anni, originario della provincia di Teramo, aveva da poco lasciato la Ss 131 Dcn proveniente da Olbia e diretto ad Oristano, quando giunto nella località “Losa”, dove è presente l’innesto con la Ss 131, ha sbagliato corsia immettendosi, contromano, al chilometro 125 della Ss 131 in direzione di Sassari.

L’autista dell’autoarticolato, dopo aver percorso diverse centinaia di metri, si è trovato davanti un'auto dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza (OR): i militari lo hanno immediatamente bloccato azionando i sistemi luminosi e sonori d’emergenza. Fortunatamente non ci sono stati incidenti e il traffico non ha subito rallentamenti.

Il camionista, che si è visto ritirare la patente, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 321 euro e subirà la decurtazione di 10 punti della patente. Dopo aver eseguito l’inversione di marcia è stato autorizzato a raggiungere la località di scarico del materiale e in serata è ripartito per la Penisola.