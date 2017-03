Terrore a Londra, attacco terroristico al Parlamento: morti e feriti - LE FOTO

LONDRA (INGHILTERRA) - Morti e feriti a Londra per un attacco davanti al palazzo di Westminster che ospita il Parlamento britannico. La polizia spara a "un uomo che impugnava un coltello" all'interno dell'area dell'edificio di Westminster, posto in stato di 'lockdown', dopo che un'auto falcia diverse persone sul vicino Westminster Bridge, prima di andare ad urtare contro le balaustre.

VITTIME - Sono due le vittime sicure. Un medico del St Thomas Hospital riferisce che una donna è morta e un numero ancora imprecisato di persone sono rimaste ferite, tra cui alcune in modo grave, in seguito all'attacco sul ponte. Mentre è stata recuperata viva una donna caduta nel Tamigi dal Westminster Bridge, le sue condizioni sono gravi. Il vice speaker Lindsay Hoyle sopende la seduta in corso al Parlamento e ordina ai deputati presenti di rimanere all'interno dell'Aula. La premier Theresa May, presente all'interno di Westminster al momento dell'emergenza, viene scortata da un poliziotto in borghese fuori dall'edificio e fatta salire su un'auto. Chiusa la vicina stazione della metropolitana. Anche Downing Street, residenza ufficiale dei premier britannici, viene posta in stato di 'lockdown'. L'area attorno alla residenza è presidiata in forza dalla polizia: fatti allontanare i passanti e i turisti che solitamente frequentano la zona, invitandoli ad indietreggiare verso Trafalgar Square. Un elicottero della polizia volteggia sulla zona, dove sono presenti anche alcuni dei principali ministeri. Aumentata la sicurezza a Buckingham Palace, residenza della regina Elisabetta.

LE INDAGINI - La polizia britannica sta trattando quanto avvenuto come unatto di terrorismo. Scotland Yard, in un punto stampa sull'attacco "terroristico" di Westminster, riferisce che ci sono "diversi feriti, compresi dei poliziotti". La polizia sta "rivedendo tutti i dispositivi di sicurezza in tutta Londra" senza però annunciare che l'episodio si ritiene concluso, dice il portavoce della polizia britannica, rivolgendo un appello alla prudenza a tutti i cittadini. "Chiunque abbia informazioni sull'accaduto contatti le autorità", argomentando che "la priorità assoluta è garantire la sicurezza di Londra". A seguito dell'attacco Theresa May presiede una riunione del comitato Cobra, il comitato di coordinamento e strategia per le emergenze nazionali.