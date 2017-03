Cagliari, arrivata nave con 900 migranti

Arrivata a Cagliari la nave mercantile Siem Pilot con a bordo 900 migranti salvati in mare. Già iniziate le operazioni di accoglienza e trasferimento.







CAGLIARI - E' arrivata poco prima delle nove al molo Ichnusa di Cagliari la nave mercantile Siem Pilot: a bordo 900 persone, migranti, soccorse in mare nei giorni scorsi durante otto operazioni della Guardia Costiera nel Mediterraneo. I profughi, tanti sono quelli provenienti dal Bangladesh, per la maggior parte sono uomini. C'è anche un cadavere. A terra, a coordinare le operazioni di sbarco, gli uomini della Capitaneria di Porto mentre la Prefettura ha già avviato le procedure per l'accoglienza e il trasferimento delle persone nei vari centri dell'isola.

Foto: Autorità portuale Cagliari