Cagliari, nuove tubature dell'acqua a Genneruxi

Più di mezzo chilometro di nuove condotte con un investimento di 136mila euro. Lunedì le squadre di Abbanoa collegheranno le condotte realizzate in via Canepa e via Ponchielli







Entrano in funzione le nuove reti idriche realizzate a Genneruxi. Lunedì le squadre di Abbanoa effettueranno i collegamenti delle condotte appena ultimate lungo via Canepa con quelle già realizzate in via Ponchielli. Durante l’intervento, tra le 9 e le 13, sarà necessario sospendere l’erogazione in quest’ultima strada.

L’intervento rientra in un programma di efficientamento delle reti idriche che interessa anche le vie Monteverdi e Leoncavallo. Complessivamente Abbanoa ha sostituito più di mezzo chilometro di condotte con un investimento di circa 136mila euro. Le risorse sono quelle destinate alle manutenzioni straordinarie finanziate direttamente dai proventi delle bollette. Oltre alle reti, sono stati rifatti anche gli allacci alle utenze servite.



I tratti interessati dalla sostituzione integrale delle condotte sono stati individuati tenendo conto delle problematiche riscontrate negli ultimi anni: in particolare le frequenti rotture che comportavano numerosi interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Non solo: la nuova rete è stata realizzando creando diversi anelli di interconnessione e divisione tra nuove maglie di distribuzione principale e secondaria in modo da garantire una più corretta distribuzione dell’acqua potabile.



Nell’ambito degli stessi piani di investimento sono già in programma la sostituzione delle reti nelle seguenti strade cittadine: vico III Riva Villasanta, viale Marconi, via Binaghi, via Watt, via dei Valenzani, viale Ciusa, via Is Cornalias e Via Bresciani.