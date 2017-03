In riva al mare o sui colli, fiori d'arancio in location mozzafiato a Cagliari. C'è l'ok definitivo

Il Comune approva la delibera che permette a sardi e turisti di sposarsi in luoghi-simbolo della città. Costi non proprio "cheap", da 800 a 1200 euro. Ecco l'elenco dei posti per dirsi "sì".







Il castello di San Michele, l'antico Palazzo di Città, l'arena di Marina Piccola, il Lazzaretto a Sant’Elia, i Giardini Pubblici o il parco della ex Vetreria a Pirri: sono i nuovi luoghi in cui a partire dal sei maggio prossimo (come anticipato nelle settimane scorse da Sardegna Oggi) è possibile per cagliaritani e turisti celebrare il proprio matrimonio o la propria unione civile. Nelle settimane successive a disposizione anche la terrazza del bastione di Saint Remy. Con l'approvazione della delibera che istituisce gli uffici separati di stato civile per i matrimoni e le unioni civili fuori dalle sale del municipio e della Municipalità di Pirri, l'amministrazione soddisfa una richiesta sempre crescente in questa direzione da parte di chi sceglie il rito civile per il giorno della celebrazione.

Specificati i luoghi esterni al Palazzo Civico e alla sede della Municipalità di Pirri, con la delibera si definiscono calendario, orari, tariffe e servizi per le coppie. La celebrazione è possibile al castello di San Michele ogni primo sabato del mese, mentre il sabato successivo sono a disposizione la terrazza del bastione di Saint Remy e il Palazzo di Città. Il terzo sabato del mese allestiti gli spazi a Marina Piccola e al Lazzaretto, mentre i Giardini Pubblici e il parco della ex Vetreria a Pirri possono essere utilizzati nel quarto sabato del mese. Le celebrazioni sono possibili tra le 10:30 e le 12:30 e tra le 16 e le 19, orari identici per tutti gli spazi. A variare, secondo la residenza dei componenti la coppia, sono i contributi da versare: ammontano a 800 euro se almeno uno dei componenti la coppia è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cagliari e a 1200 euro se nessuno dei due è iscritto all'anagrafe cittadina.

Garantito l’allestimento della postazione del celebrante con tavolo e leggio, le sedie per la coppia, l’impianto audio e, dove possibile e necessario, un piccolo gazebo. L’organizzazione viene curata dall’ufficio preposto. I richiedenti possono, in accordo con l’amministrazione, arricchire lo spazio con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia devono essere tempestivamente ed integralmente rimossi. La prenotazione degli spazi, così come avviene per le sale del Palazzo Civico e della Municipalità di Pirri, deve essere effettuata on line sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.cagliari.it nella sezione tematica dedicata ai servizi demografici.