Tragedia sull'Asse Mediano, contromano e ubriaco uccide centauro di Quartu. Arrestato 27enne di Elmas

CAGLIARI - Finisce in manette un ragazzo di 27 anni di Elmas: ubriaco e contromano sull'Asse Mediano, è lui ad aver centrato in pieno un 53enne in sella a uno scooter, Andrea Zuddas, uccidendolo sul colpo. Il gravissimo incidente è avvenuto in un momento nel quale la lingua d'asfalto non era molto trafficata. Lo schianto sul cavalcavia sopra via Cadello.

LA DINAMICA - Dai rilievi eseguiti dalle Forze dell'ordine, sarebbe stata proprio la Fiat Punto guidata dal 27enne, contromano e con i livelli dell'alcol nel sangue superiori ai limiti di legge, ad aver centrato in pieno la Honda sulla quale viaggiava il 53enne. Sbalzato dal mezzo, il centauro è finito sull'asfalto. Inutili i soccorsi da parte di un'ambulanza del 118, giunta a sirene spiegate nel gior di pochi minuti sul luogo della tragedia.