Nuova vita a Sassari per fontane, piazze e chiese. Lavori per 325mila euro - LE FOTO

SASSARI - Vere e proprie operazioni di manutenzione quelle effettuate in diversi siti cittadini, dalla fontana del Rosello alla fontana delle Conce, da piazzale dei Cappuccini a piazza Santa Maria. Gli interventi sono stati realizzati dal Settore Lavori pubblici attraverso i fondi per l'accordo quadro sugli edifici vincolati, per un importo di quasi 75mila euro. A questi lavori si aggiungono quelli per la chiesa di San Donato realizzati con un finanziamento di 250mila euro da fondi comunali.

TUTTE LE OPERAZIONI SVOLTE - Il primo intervento effettuato alla fontana del Rosello. Ripulite a fondo, dalla presenza di fango e alghe che non consentivano il regolare deflusso delle acque e stavano provocando l'allagamento dell'acciottolato circostante, le vasche. L'intervento realizzato permette la riapertura al pubblico del sito monumentale, rimasto a lungo chiuso soprattutto per i lavori di ripristino di una tubatura fognaria situata sotto il ponte. Diversa l'operazione imbastita per la fontana delle Conce, con la sostituzione delle lastre in basalto della scalinata lungo la via Amendola, da tempo lesionate e pericolose per i passanti. Fine del cantiere, ancora, per la messa in sicurezza del piazzale Cappuccini. Qui le vecchie ringhiere ormai arrugginite e non più a norma sono state sostituite con elementi nuovi e ad altezza regolare e il cui disegno è stato concordato con la Soprintendenza. L'intervento non è ancora terminato del tutto: bisogna ancora effettuare la ripulitura degli elementi lapidei dalle scritte in vernice e con il ripristino della pavimentazione in pietra sollevata dalle radici dei pini presenti nelle aiuole. Ulteriori interventi di decoro urbano anche in piazza Santa Maria. In questo caso, un riempimento della cavità creatasi sotto la pavimentazione, al lato della fontana, per una presunta perdita idrica, ha consentito di completare l'operazione di restyling. Ripristinate quindi le lastre in pietra della pavimentazione.

Importanti interventi di recupero e risanamento conservativo, poi, quelli effettuati nella chiesa di San Donato, nel centro storico della città. Lavori all'impianto di illuminazione e di emergenza della chiesa, restauro delle lunette della sacrestia affrescate da Costantino Spada e vil consolidamento delle volte e la sistemazione del salone parrocchiale con la realizzazione dei servizi annessi. A questi si aggiungono il rifacimento di una porzione di tetto crollato nella casa parrocchiale, il consolidamento dei conci del campanile, l'impermeabilizzazione delle coperture piane della navata destra e la regimazione delle acque quindi alcuni lavori sulle facciate. Infine, dal settore comunale dei Lavori Ptiubblici arriva anche un annuncio per gli abitanti di piazza Bande. "I lavori per la piazza, infatti, sono arrivati al 93 per cento della loro realizzazione e, su informazione del direttore dei lavori, devohno essere completati entro prossimo mese di aprile".