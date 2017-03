Fine marzo come maggio, arriva il primo anticiclone estivo. Sulla Sardegna punte di 25 gradi

Vortice di alta pressione e temperature in netto rialzo. Domina il sole negli ultimi giorni del mese, su tutta l'Isola un antipasto della stagione estiva in piena regola.







CAGLIARI - Una fine marzo come maggio, tra alta pressione in rinforzo e netta ripresa termica. Eccola qua la prima vera possibilità per tintarelle e tuffi nel mare sardo, impegni permettendo. Gli ultimi giorni del mese vedono il ritorno in cattedra di un anticiclone caldo su gran parte dell'Italia, e la Sardegna non è esclusa. A parte qualche breve velatura, il blu del cielo è destinato a venire "macchiato" solo dal giallo intenso del sole.

Temperature, manco a dirlo, in sensibile aumento: la media prevista è di massime tra i 18 e i ventidue gradi ma, soprattutto nelle ore centrali, la colonnina di mercurio schizza fino a toccare la quota - record per il periodo - di venticinque gradi. Sono valori tipici di inizio maggio, che però arrivano con un anticipo di più di un mese. Le notti rimangono comunque più fresche, e sono pronte a farsi sentire le escursioni termiche, con differenze fino a dieci gradi, specie sulle aree interne.