Ambulanti aggrediti nel cuore della movida cagliaritana. Volano calci e pugni - LE FOTO

Il fatto accaduto in piazza Yenne. I protagonisti sarebbero un gruppo di 4 persone di una società rugbistica del capoluogo sardo. Il racconto di una testimone che pubblica le immagini su Facebook.







CAGLIARI - Un'aggressione in piena regola, quella andata in scena in piazza Yenne, cuore della movida cittadina. Un gruppo di 4 persone, tutti uomini, avrebbe aggredito dei venditori di strada bengalesi. Sarebbero volati spintoni, calci e pugni, tanto che uno degli stranieri sarebbe finito all'ospedale con una prognosi di un mese. Un suo "collega" sarebbe stato aggredito al collo. Così si legge dal racconto - con tanto di corredo fotografico - postato sul social network Facebook da una residente della zona.