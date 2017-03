Cagliari, nuovo centro sportivo per la Virtus - FOTO

CAGLIARI - La Virtus, storica società di basket femminile, avrà una nuova struttura sportiva. Il Consiglio comunale stasera ha infatti approvato il progetto per la realizzazione del nuovo centro sportivo in via Pessagno. "Una società storica della nostra città - afferma Matteo Lecis Cocco Ortu, presidente della commissione Urbanistica - potrà accedere al finanziamento del credito sportivo per realizzare un palazzetto che ospiterà tre campi da gioco, locali per gli atleti, palestre, spogliatoi, saune, spazi polivalenti e spazi ristoro (bar e ristorante societario) con cucina e servizi. Va ad arricchirsi il Villaggio sportivo intorno all'area del coni e montemixi che sarà in stretto collegamento con il nuovo progetto guida per lo stadio Sant'Elia".