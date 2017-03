Cagliari, ragazzino picchiato davanti ai compagni

Un 14enne Ŕ stato picchiato davanti ai compagni all'uscita dalla scuola. Il fatto accaduto in via Del Sole: nessuno sarebbe intervenuto per difenderlo.







A pubblicare la notizia è L'Unione Sarda in edicola oggi. Secondo il quotidiano il fatto sarebbe avvenuto giovedì scorso in via Del Sole, all'uscita della scuola media Colombo: un ragazzo di 14 anni è stato aggredito da un coetaneo una volta uscito da scuola e successivamente in autobus. All'episodio avrebbero assistito altri compagni, ma nessuno è intervenuto in difesa della vittima. Anzi qualcuno avrebbe filmato l'aggressione.