Sequestrati 840 chili di marijuana e 150mila euro in contanti tra Cagliari e Roma - VIDEO

Operazione antidroga tra Roma e la Sardegna. La guardia di finanza sequestra 842 chili di marijuana, un chilo e 100 grammi di cocaina, circa 150.000 euro in contanti, due impianti per la coltivazione e oltre 100 piante di marijuana. Un arresto a Roma e due persone fermate in provincia di Cagliari.







CAGLIARI - Intervento delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari e Roma nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e del procuratore capo di Tempio Domenico Fiordalisi, che al termine di una complessa attività hanno sequestrato 842 chili di marijuana, un chilo e 100 grammi di cocaina, circa 150.000 euro in contanti, due impianti per la coltivazione dello stupefacente e oltre 100 piante di marijuana, con il conseguente arresto di un uomo calabrese residente a Roma e il fermo di due persone residenti in provincia di Cagliari.

Nella mattinata di ieri i militari del Gruppo di Olbia hanno fermato al porto un signore di quarant’anni a bordo di una city car, sbarcato da Civitavecchia a suo dire per promuovere la vendita di prodotti alimentari calabresi: le motivazioni del conducente in merito al viaggio in Sardegna, unitamente al forte odore di benzina presente all’interno dell’abitacolo della vettura hanno insospettito i militari che, dopo un’attenta perquisizione del mezzo, hanno rinvenuto nel serbatoio una confezione sottovuoto contenente 1 chilo e 100 grammi di cocaina. Immediatamente sequestrati l’autovettura e lo stupefacente, arrestato il corriere, i finanzieri hanno proceduto sotto il coordinamento del procuratore Fiordalisi ad avviare la perquisizione della casa dell'uomo, a Roma. I baschi verdi della Capitale hanno rinvenuto 842 chilogrammi di marijuana, una serra indoor realizzata all'interno dell’abitazione.

Le successive indagini hanno portato le Fiamme Gialle a effettuare diverse perquisizioni nella provincia di Cagliari nei confronti di soggetti collegati all’arrestato, terminate solo nella mattinata odierna, che hanno permesso di sequestrare circa 150.000 euro in contanti, un’efficiente impianto per la coltivazione della cannabis, oltre 100 piante di marijuana, una macchina conta banconote e valuta estera di diversi paesi. Due uomini residenti nell’hinterland di Cagliari sono attualmente sottoposti a fermo.