Cagliari, usa il pass invalidi della madre morta per parcheggiare

Usava il pass invalidi della madre deceduta, due anni prima, per parcheggiare. La polizia municipale a Cagliari ha scoperto l'abuso di una ragazza: per lei multa e punti della patente ritirati.







CAGLIARI - Gli agenti della polizia municipale hanno trovato la sua auto parcheggiata in via Lunigiana in uno stallo riservato alle persone con disabilità motoria. Peccato che il pass esposto, ovvero il contrassegno che indica che l'auto è utilizzata da una persona disabile, fosse intestato alla madre la quale tra l'altro è morta da due anni.

Così la municipale ha scoperto lo scarso senso civico di una ragazza. L'auto, una Yaris, è stata rimossa ed il pass autorizzazione è ora nelle mani della Polizia Locale di Cagliari, che provvederà a consegnare per i fini di legge agli uffici preposti il contrassegno. Dimenticare di rendere il contrassegno ed il suo abusivo utilizzo ha fruttato all'automobilista la decurtazione di 2 punti dalla patente, le spese per la rimozione del veicolo ed sanzioni amministrative per un importo pari a 168 euro.