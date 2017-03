Elmas, scoperto capannone con 210mila prodotti cinesi contraffatti

ELMAS - I baschi verdi del gruppo della guardia di finanza di Cagliari hanno individuato, a Elmas, un capannone industriale adibito a deposito merci, completamente sconosciuto al fisco, all’interno del quale sono stati rinvenuti numerosissimi prodotti non in regola con gli standard commerciali e di sicurezza previsti dalla legge.

I finanzieri, seguendo una partita di merce proveniente da Malta, sono arrivati a un capannone nelle campagne di Elmas riconducibile a un'impresa gestita da due cittadini cinesi. Nel capannone sono stati trovati giocattoli, accessori per la telefonia mobile, apparecchi hi-fi audio video, accessori per la casa, accessori auto. Complessivamente la merce sequestrata è stata quantificata in quasi 210. 000 pezzi: il valore complessivo è stimato intorno al milione di euro.