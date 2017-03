Cagliari, tenta rapina e minaccia autista di un autobus con una pistola giocattolo

Denunciato per tentata rapina e minaccia aggravata. Un 46enne martedì ha prima minacciato l'autista di un autobus Ctm poi ha cercato di rapinare un uomo alla Cittadella della Salute.







CAGLIARI - In poche ore ha gettato scompiglio nella giornata di due persone. Un 46enne cagliaritano è stato denunciato dalla polizia per tentata rapina e minacce. I fatti sono due: il primo è avvenuto intorno alle 5.20 del mattino al capolinea degli autobus Ctm di fronte al mercato civico di Sant'Elia. L'uomo, all'interno dell'autobus, ha cercato di minacciare l'autista puntandogli una pistola, che poi si scoprirà essere finta, in faccia. La pronta reazione dell'autista però è bastata ad allontanare l'uomo.

Il secondo episodio è avvenuto intorno alle 8 presso la Cittadella della Salute in via Romagna. Qui l'uomo avrebbe tentato di rapinare una persona. Ma senza successo. Dopo le segnalazioni alla polizia l'uomo è stato denunciato.