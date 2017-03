"Per stare qui devi pagare". Ragazza minacciata a Cagliari

CAGLIARI - "Dacci i soldi o vai via da qua". Con questi toni una ragazza di nazionalità rumena è stata minacciata ieri notte intorno alle 21.15 in viale Trieste. Secondo il racconto della donna, che ha denunciato tutto alla polizia, una Bmw con a bordo due suoi connazionali, un uomo e una donna, si avvicina a lei. I due la minacciano urlandole nella loro lingua di avvicinarsi per discutere di soldi. La giovane, intimorita, tentando di allontanarsi ma il conducente dell'auto, invertita la marcia, si avvicina nuovamente: la donna a bordo , con fare minaccioso, le intima di consegnare dei soldi che le avrebbero permesso di poter rimanere in quella zona altrimenti l’avrebbero picchiata e poi sarebbero tornati con altre persone.

La vittima delle minacce però si allontana e chiama la polizia. Sul posto interviene una pattuglia della Squadra Volante che si mette alla caccia dei due. Vengono fermati in via Maddalena: in manette una 31enne F.B e un ragazzo di 25 anni L.U. I motivi delle minacce potrebbero riguardare il fenomeno della prostituzione, la ragazza secondo quanto riporta l'Ansa, si prostituiva nella zona.