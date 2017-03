Cagliari, ruba un cellulare e chiede in cambio 50 euro. Arrestato per estorsione

Un pregiudicato 61enne di Isili arrestato per estorsione a Cagliari. Dopo aver rubato uno smartphone, al proprietario ha chiesto 50 euro per restituirlo. Ma il suo piano non è andato a buon fine.







CAGLIARI - Arrestato. Non è andato a buon fine il piano di un 61enne di Isili (C.S), pregiudicato, che ieri mattina ha derubato un uomo in piazza Matteotti. E' stato fermato con l'accusa di estorsione dopo che ha chiesto in cambio della restituzione del cellulare una somma di denaro. La polizia è riuscita a risalire al colpevole grazie alla segnalazione della figlia dell'uomo derubato che si è messa in contatto con il ladro telefonando al padre. Ma a quel numero ha risposto il ladro che le ha chiesto 50 euro in cambio del telefono. La ragazza, dopo essersi messa d'accordo con la polizia, ha fissato un appuntamento con l'uomo nei pressi del Policlinico di Monserrato: una volta incontrati, e avvenuto lo scambio, sono entrati in azione i poliziotti.