Cagliari, polemica sullo stop ai tavolini all'aperto dopo la mezzanotte

CAGLIARI - Su facebook, nei gruppi social che parlano di Cagliari, è difficile non imbattersi nell'argomento. Ai locali cagliaritani, per contrastare il chiasso delle ore notturne nei quartieri storici di Marina e Stampace, potrebbe essere vietato di utilizzare i tavolini all'aperto dopo la mezzanotte (fino all'una nei week end estivi). La decisione arriva dalla Regione, precisamente dall'assessorato dell'Ambiente, e dal 23 marzo è sul tavolo del Comune. E' stata presa nell'ambito del tavolo tecnico aperto il 17 gennaio 2017 in seguito alle protesta del comitato spontaneo di residenti "Rumore no grazie" che si è costituito da diversi anni. Se confermata, la decisione potrebbe arrecare non pochi danni alla vita notturna, e di riflesso anche al turismo, soprattutto in vista della stagione estiva.

Sull'argomento è già arrivata un'interrogazione in Consiglio comunale. A firmarla Matteo Massa (Progressisti sardi): "So che l'assessora Cilloccu è impegnata su questo fronte per scongiurare le inevitabili conseguenze negative sulle attività produttive e sul turismo - fa sapere Massa - Quanto è emerso finora è fuori da ogni logica di buon senso. Cagliari è una città che ama la vita notturna e i tavolini non sono la fonte del chiasso ma anzi la presenza degli esercenti è garanzia e presidio di sicurezza e controllo. Dove non è arrivata la crisi economica prova ad arrivare la Regione con un colpo che rischia di essere decisivo per la tenuta di alcune attività commerciali e per quei tanti lavoratori dipendenti che saranno messi a rischio".