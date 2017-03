Al mercatino di viale Trento "disordine e illegalità". La proposta: spostarlo all'arena Sant'Elia

CAGLIARI - La domenica in piazza Sorcinelli il parcheggio davanti al palazzo della Regione si trasforma in un grande mercato all'aperto. Va avanti così da decenni e nel corso del tempo si è passati dall'avere un mercatino concentrato in una piazza a un mercato più o meno spontaneo che invade parte di viale Trento e parte di viale Trieste. Frequentatissimo dai cagliaritani ma a qualcuno non gradito, soprattutto ai residenti della zona. Secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessio Mereu "la piazza e le vie vicine si sono trasformate in un luogo dove regna l'illegalità, il disordine e la mancanza di sicurezza, anche sotto il profilo igienico-sanitario. Non va dimenticato che vengono messi in vendita generi alimentari della più svariata natura".

Mereu mette le dichiarazioni nero su bianco in una mozione protocollata in Comune con la quale avanza una proposta: spostare il mercatino all'Arena Sant'Elia. "Il Comune ha impegnato ingenti risorse per la costruzione dell'arena concerti e la struttura viene utilizzata solo per pochi eventi all'anno".