Cagliari, ubriaco alla guida finisce contro un'auto in sosta: patente ritirata

Incidente stradale questa notte nella via Cao di S. Marco. Una Ford Fiesta guidata da un ragazzo 23enne di Tortolì, mentre percorreva la via Cao di San Marco e arrivato vicino a piazza Giovanni XXIII ha perso il controllo del veicolo andando a scontrarsi contro un'auto in sosta. Il conducente sottoposto all'alcoltest dalla polizia municipale, è risultato positivo con un tasso pari all'1,66 g/l. La sua patente è stata ritirata e il conducente denunciato.