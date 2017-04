Iglesias, auto si ribalta sulla Ss126: morta 34enne

CAGLIARI - Incidente mortale stamani intorno alle 7 a Iglesias poco prima del raccordo tra la Ss 126 e la Ss 130 al km 54,400 in direzione Carbonia. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Iglesias, arrivati sul posto, Manuela Sestu, 34enne impiegata di Iglesias, è morta per il ribaltamento della sua auto.

Secondo le prime ipotesi l'auto condotta dalla donna avrebbe urtato con la ruota anteriore destra un muretto sul ciglio della strada per evitare, o spostarsi sulla destra, per il sorpasso che stava effettuando un’altra auto. Le due macchine comunque non si sono urtate. L’auto ha carambolato sul muretto e si è ribaltata catapultando fuori dall'abitacolo la donna, che non era legata con la cintura di sicurezza. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 34enne.

Adnkronos