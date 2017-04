Cala Gonone, evasione da 14 milioni: sigilli a un albergo

Scoperta a Nuoro un'evasione per oltre 14 milioni di euro e sequestrati beni per 3 milioni: tra questi un albergo.







NUORO - Quote societarie e immobili sotto sequestro per evasione fiscale. E' l'esito di un'operazione condotta dalla guardia di finanza a Cala Gonone. Nel mirino dei sequestri una struttura alberghiera, alcuni terreni e quote di partecipazione di diverse società.

Nei giorni scorsi infatti le fiamme gialle del Comando Provinciale di Nuoro hanno dato esecuzione a due provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo barbaricino con i quali è stato disposto il sequestro preventivo di immobili e quote societarie nei confronti del rappresentante legale di due società operanti nel settore dei trasporti e di quello alberghiero.

In particolare è stato sequestrato un complesso turistico, di cui non è stato ancora reso noto il nome, che conta più di 60 camere, una piscina, un campo da tennis e un ristorante. Il sequestro dello stabile, il cui valore ammonta a circa 3 milioni di euro, è il risultato di un'indagine della Guardia di Finanza di Nuoro che ha consentito di accertare che il responsabile legale delle due società, dal 2011 al 2015, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali, malgrado avesse conseguito complessivamente ricavi per oltre 14 milioni di Euro.

Vano è stato, inoltre, il tentativo da parte dell’indagato di sottrare la struttura dalle misure patrimoniali mediante la costituzione, durante le attività di controllo, di due nuove società nelle quali aveva fatto confluire il patrimonio, tentando così di sottrarlo all’inevitabile futura procedura di riscossione coattiva.