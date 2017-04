Asse mediano, nuovi ingressi da via Jenner e via dei Valenzani verso il Poetto. Lavori per 5 mesi

A Cagliari iniziano i lavori per realizzare due nuove corsie di immissione sull'Asse Mediano da via Jenner e via dei Valenzani verso il Poetto.







CAGLIARI - Al via il cantiere per la realizzazione di due nuove corsie di immissione sull'Asse Mediano da via dei Valenzani e da via Jenner in direzione Poetto. Il Comune avvia i lavori, dell'importo di 900.000 euro, che dureranno circa cinque mesi e completeranno gli interventi avviati con la rampa di uscita dall'Asse ultimata a febbraio: questa diventerà l'unica uscita in direzione via dei Valenzani perché da domani sarà chiuso il vecchio svincolo.

Le attività di cantiere prevedono a partire da oggi un restringimento della carreggiata nella via dei Valenzani per chi arriva da via Cadello, prima della rotatoria in prossimità del centro commerciale Globo. I primi interventi saranno quelli per l'ingresso da via dei Valenzani: prevedono la realizzazione di una corsia di affiancamento al tratto pianeggiante dell'asse mediano e permetteranno l'immissione nella strada a scorrimento veloce tanto a chi arriva dalla zona della rotatoria di via Cadello quanto a chi percorre la rotatoria all'altezza del Globo, con la realizzazione di una bretella di collegamento con lo stesso tratto dell'Asse. I lavori sull'Asse non comporteranno deviazioni di percorso in direzione Poetto, ma solo, nelle prossime settimane, il restringimento di carreggiata da due a una corsia di marcia in corrispondenza del tratto interessato dall'intervento.

Si proseguirà poi con i lavori che consentiranno l'ingresso dalla via Jenner in modo più sicuro: in prossimità dell'attuale accesso, si allargherà la carreggiata per permettere l'immissione delle auto sull'Asse con una corsia di affiancamento e non più con l'ingresso perpendicolare ora utilizzato.