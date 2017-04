Tragedia sfiorata a Cagliari: auto senza freno a mano finisce contro un muro

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Cagliari. Un'auto, una Ford Mondeo parcheggiata in via Scano, è finita contro un muro a causa del mancato inserimento del freno a mano. Parcheggiata in pendenza, ha iniziato a muoversi e a prendere velocità fino ad urtare violentemente contro un muro di recinzione di uno stabile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.