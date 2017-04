Cagliari, avanti la riqualificazione in piazza Garibaldi: cambia il traffico

Cambia il traffico nella zona di piazza Garibaldi per l'avanzare dei lavori di riqualificazione. Da venerdý 7 aprile interessata in particolare la via Macomer: prescrizioni e percorsi alternativi.







Per portare a termine i lavori di riqualificazione della piazza Garibaldi, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità della zona e in particolare nella via Macomer.

Lo rende noto il Comune che precisa: "A partire da venerdì 7 aprile sarà chiuso l'accesso alla via Bosa dal varco di piazza Garibaldi. La via Bosa sarà raggiungibile dalla via Tempio, attraverso l'ingresso che si trova in via Bacaredda: sarà istituita l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Macomer, con senso unico in discesa, per consentire a chi proviene da via Tempio di svoltare a sinistra verso via Bosa. All'incrocio con la stessa via Bosa sarà istituito l'obbligo di svolta a destra. In questo modo viene garantito l'accesso alla via Bosa e alle diverse scuole che si trovano nella zona".