Assemini, 2 milioni e mezzo per riqualificare 11 scuole. I primi risultati

I responsabili del progetto Iscol@ oggi hanno tracciato il primo bilancio delle opere realizzate nel corso di un sopralluogo insieme al sindaco di Assemini Mario Puddu e dell'assessore alle Opere pubbliche Gianluca Di Gioia che hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. In quattro scuole gli interventi sono già conclusi. Negli altri istituti, in base al cronoprogramma, i progetti devono essere aggiudicati entro il prossimo mese di giugno.

Portato a termine l'intervento nella scuola media "Nivola", in via Cipro (quartiere Piri Piri) sostenuto con un finanziamento regionale di 445 mila euro a cui si sono aggiunti 64 mila euro stanziati dall'amministrazione comunale. E' stato assicurato l'efficientamento energetico dell'edificio, nuovi infissi e impianti di riscaldamento, l'auditorium, completamente ristrutturato, e il rifacimento della copertura. Particolare attenzione è stata riservata agli spazi esterni: ora nella piena disponibilità dei ragazzi ci sono il nuovo campo di calcio a 5 e il giardino con percorso olfattivo composto da piante di lavanda, timo, elicriso, menta e rosmarino.

Il comune di Assemini, inoltre, si prepara, d'intesa con i dirigenti scolastici, a presentare ai rappresentanti della Regione il progetto della nuova scuola media "Pascoli" in Corso America nell'ambito dell'Asse 1 di Iscol@ (scuole del nuovo millennio).