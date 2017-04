Gara di corsa Vivicittà, a Cagliari divieti al traffico tra sabato e domenica

In particolare, domenica 9 aprile (dalle 8 alle 14), sarà vietato il transito nelle seguenti vie e piazze:

- Salvatore Ferrara, direzione San Bartolomeo (dallo svincolo per l'Asse Mediano, altezza distributore carburanti, fino la rotatoria di San Bartolomeo – via Tramontana); - Salvatore Ferrara, direzione via Caboro (dalla rotatoria di San Bartolomeo – via Tramontana, fino allo svincolo di accesso alla via Pessagno);

- Vespucci, in entrambi i sensi di marcia (dalla rotatoria con via Dei Navigatori – Utzeri – Schiavazzi, fino l'incrocio di accesso ai parcheggi riservati ai disabili dello Stadio Sant'Elia (lato tribuna);

- Bretella di accesso dalla via San Bartolomeo al viale Salvatore Ferrara;

- Bretella di accesso dalla via Cossiga al viale Salvatore Ferrara;

- via Dei Navigatori, dalla rotatoria via Schiavazzi – Vespucci – Utzeri all'ingresso passeggiata a mare;

- Bretella di collegamento tra i parcheggi Stadio Sant'Elia (lato tribuna) e il viale Salvatore Ferrara (in entrambi i sensi di marcia).

Inoltre, secondo l'ordinanza 687 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, da mezzanotte di sabato 8 fino alle ore 14 di domenica 9 aprile, sarà vietata la sosta (prevista la rimozione forzata su entrambi i lati), nel “Parcheggio Cuore” e nei parcheggi (lato tribuna – ingresso disabili) Stadio Sant'Elia.

